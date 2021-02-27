 

Выпущена новая беспроводная зарядка для iPhone 12

27.02.2021, 1:12, Новости дня
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В то время как Apple только обещает выпустить магнитную беспроводную зарядку для моделей новой линейки смартфонов iPhone 12, компания Anker уже сделала это. По словам разработчика, устройство полностью совместимо с двенадцатыми «Айфонами», а его цена в рознице не превысит 40 американских долларов.

Новинка позволяет заряжать без проводов и адаптеров любую из моделей iPhone 12, уточняют эксперты. Мощность устройства невелика – всего 5 Вт, но этого вполне достаточно, чтобы подзаряжать современные аккумуляторы мобильных гаджетов.

Также в данной зарядке можно использовать кабель. В этом случае мощность электрического тока достигнет 10 Вт. Это не так быстро, но вполне приемлемо, говорят специалисты.



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