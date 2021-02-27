СНБО ввел новые санкции, Байден констатировал, что Крым – это Украина. Главное за день

27.02.2021, 1:08, Новости дня

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СНБО Украины ввел новые санкции

Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против 10 бывших топ-офицеров, изменивших Украине, в том числе экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-главы МВД Виталия Захарченко. Предложение внесла СБУ – в спецслужбе пояснили, что этим людям давно были объявлены подозрения в государственной измене, сейчас они находятся в розыске, но до сих пор к ним не были применены ограничения экономического характера.

На заседании СНБО также поручил Кабмину в течение двух месяцев разработать законопроект, который исключит двойное гражданство у депутатов и чиновников. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, отвечая на вопросы журналистов, что если бизнесмен Игорь Коломойский захочет идти в государственную власть, ему придется отказаться от всех гражданств, кроме украинского.

День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах по деоккупации Крыма и защите прав его жителей и выступил с обращением: “Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал. И никогда не забудем того, кто позволил это сделать”.

Представители властей Европы и США подтвердили свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали РФ немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных.

“В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина”, – заявил президент США Джо Байден и заверил, что Штаты продолжат работу, чтобы привлечь Россию к ответственности.

МИД Украины сообщил о запуске международной инициативы, посвященной оккупации Крыма, CRIME(A).

Офис генерального прокурора Украины с 2014 года зарегистрировал около 30 тыс. уголовных правонарушений, связанных с вооруженной агрессией России.

Хроники пандемии

100 стран мира начали вакцинацию от коронавируса.

Идет вакцинация и в Украине – утром 26 февраля в Минздраве сообщали о 1388 людях, получивших прививку. Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 подтвердили у 1 333 844 человек, 25 742 заболевших умерли, 1 163 555 – выздоровели.

Больше всего случаев болезни сейчас ежедневно регистрируют в Ивано-Франковской области. При этом курорт Буковель закрывать не планируют. В числе “рекордсменов” по заболеваемости и Черновицкая область – в ней с 27 февраля вводят локдаун.

Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина направляла образцы в немецкую клинику “Шарите”, чтобы определить, есть ли в стране мутировавшие штаммы коронавируса SARS-CoV-2, и “британского”, “бразильского” и “южноафриканского” штаммов в стране не обнаружили.

Иммунологи считают, что к лету активная стадия пандемии в Украине закончится созданием естественной защиты.

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Россия разрешила жителям оккупированного Донбасса голосовать на выборах в Госдуму

Российский Центризбирком заявил, что жители оккупированного Донбасса, имеющие российский паспорт, могут голосовать на выборах в Госдуму. В украинском МИД назвали это очередной попыткой нарушить государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

По данным штаба операции Объединенных сил, 26 февраля боевики 10 раз нарушили перемирие. Восемь украинских военных получили осколочные ранения, еще двое – боевые травмы.

Журналисты “каналов Медведчука” вышли в эфир на новом канале. Через час его отключили

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли в эфир на перекупленном львовском канале “Перший незалежний”.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование не предоставлять никаких услуг телеканалу от СБУ.

Бывшие топ-менеджеры “ПриватБанка”, получившие подозрение от НАБУ, вышли из учредителей Monobank

Топ-фигуранты дела “ПриватБанка” Александр Дубилет и Владимир Яценко вышли из учредителей Monobank в день, когда Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило им о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. Доля Дубилета-старшего (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а доля Яценко (17,18%) – к Евгении Кривенко, она зарегистрирована с Яценко по одному адресу.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Украине было открыто 30 тыс. производств по “ПриватБанку”. 20 тыс. из них уже закрыли.

США уничтожили авиаударом объекты проиранских группировок в Сирии

Американские вооруженные силы в ночь на 26 февраля нанесли серию авиаударов по инфраструктуре, которую используют поддерживаемые Ираном группировки боевиков на востоке Сирии. Это была первая военная операция Байдена на Ближнем Востоке.

Число россиян, не желающих переизбрания Путина, достигло максимума с 2014 года

41% россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом России после 2024 года. Об этом свидетельствует февральское исследование, проведенное “Левада-центром”.

Эстонская разведка предупредила о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь

Беларусь в результате политического кризиса 2020 года стала “военным округом России”. Из-за этого угроза нападения России через Беларусь на Украину и страны Балтии становится реальной, сказано в отчете Службы внешней разведки Эстонии о внешних угрозах стране.

Навального этапировали из СИЗО в колонию

Глава ФСИН Александр Калашников не уточнил, в какую именно колонию этапировали российского оппозиционера Алексея Навального, но пообещал, что “режим, надзор и контроль” будут ему обеспечены.

ФБР объявило в розыск Пригожина и 13 сотрудников его “фабрики троллей”

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на обвинение во вмешательстве в выборы в США заявил, что “господа из ФБР устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена”.

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