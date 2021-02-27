Данилов о прекращении вещания “Першого незалежного”: Может, это божья кара?

27.02.2021, 1:08, Новости дня

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что не знает, почему отключили вещание телеканала “Перший незалежний”, но подчеркнул, что если медиа работает по украинскому законодательству, у него не может быть проблем. Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

Говоря об отключении канала, который проработал буквально час, сотрудник студии уточнил – “но СНБО тут ни причем, правильно?”. “Ну конечно”, – ответил Данилов.

Он отметил, что в СНБО собирают всю информацию, которая касается СМИ, и отслеживают процессы их работы. Данилов подчеркнул, что если канал не нарушает украинского законодательства, то у него не может быть никаких проблем.

“Но если канал работает на государство-агрессора, если он работает не по украинскому закону, он будет подлежать немедленному закрытию, с помощью законных процессов и процедур, которые существуют в нашей стране. Что сталось именно с этим каналом – может, какая-то техническая ошибка, мы не знаем, надо разбираться… А может, это божья кара?” – предположил Данилов.

Сотрудники попавших под санкции СНБО телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne, которые связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком, вышли 26 февраля в эфир на канале “Перший незалежний”. 25 февраля у львовского канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками заблокированных каналов.

Через час канал отключили от вещания на спутнике, а затем и в кабельных сетях, он продолжил вещание в интернете. В эфире и соцсетях телеканала сообщили, что провайдеры и спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять ему никаких услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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