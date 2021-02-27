 

Геращенко заявил, что на акции в поддержку Стерненко не будет полицейских кордонов

27.02.2021, 1:08, Новости дня
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Национальная полиция Украины 27 февраля сделает все, чтобы не допустить провокаций во время акции протеста в поддержку активиста Сергея Стерненко. Об этом сказал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслировалась на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

“Принято решение, что не будет никаких кордонов. Люди могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой”, – заявил Геращенко.

Он попросил волонтера Романа Синицина как организатора акции призвать митингующих не проявлять насилия в отношении кого-либо.

Сторонники Стерненко анонсировали акцию протеста на 27 февраля, она состоится в 12.00 у Офиса президента Украины.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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