У потерпевшего по делу Стерненко были следы трех ранений и разорванная ноздря – эксперт-криминолог

27.02.2021, 1:08, Новости дня

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Судмедэкспертиза обнаружила многочисленные травмы у депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича, пострадавшего в уголовном производстве против активиста Сергея Стерненко. Об этом 25 февраля в эфире телеканала “1+1” сообщила эксперт-криминалист Анна Маляр.

“Разорванная ноздря, следы трех ранений от травматического оружия, ссадины на ягодицах, и плоскогубцами ему зажимали пальцы одной руки. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Следственный эксперимент был подтвержден показаниями свидетеля, который видел, как потерпевшего избивали, в машину засовывали, куда-то увозили”, – сказала она.

Криминолог отметила, что в ходе расследования похищения Щербича был установлен факт звонка ему со стороны еще одного фигуранта дела, Руслана Демчука.

“Все эти три лица находились в одно время в одном и том же месте. Регион нахождения их мобильных телефонов – все это совпало. Теперь вопрос причастности. Еще четыре человека не установлены. Это вопрос: почему они не установлены и кто их покрывает?!”, – объяснила Маляр.

Адвокат Стерненко Маси Найем ответил, что “все перечисленное не доказывает причастность” его подзащитного к преступлению.

26 февраля на пресс-конференции адвокаты Стерненко подчеркнули, что свидетелем преступления якобы был только один человек, но прокуратура отказалась вызвать его в суд, сообщает “Бабель”.

Защита Стерненко также считает недостаточно точными данные мобильных данных. По словам адвокатов, не использовался метод триангуляции, который позволил бы с погрешностью в несколько метров установить местонахождение телефонов. В материалах дела есть только биллинг телефонов, который указывают лишь на то, что телефоны Стерненко и Щербича использовали одну базовую станцию мобильной связи.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали несколько лет. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Демчук.

После приговора Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты закончились столкновениями с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

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