Принц Гарри назвал причины отказа от жизни в королевской семье

27.02.2021, 0:32, Новости дня

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Британский принц Гарри дал интервью телеведущему Джеймсу Кордену и рассказал, что ему пришлось уехать в США, чтобы спасти психику.

Причиной отъезда была травля в таблоидах. «Обстановка была очень тяжелой, это было многим заметно. Все мы знаем, какой бывает британская пресса. И это разрушало мое психическое здоровье. Я понимал, что это токсичная атмосфера», – признался Гарри, передает «Би-би-си».

Он отметил, что так на его месте сделал бы любой муж и отец. «Но я всегда буду вносить какой-то вклад. Моя жизнь в служении обществу, и Меган принимает это», – сказал принц Гарри.

Ранее британский принц Гарри и его жена Меган приняли окончательное решение не возвращаться к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи.

Напомним, в январе Гарри и Меган объявили об отказе от королевских полномочий, а после переехали в Лос-Анджелес. С 1 апреля они официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи и переехали сперва в Канаду, а позже в США. Королева Елизавета II дала супругам год на принятие окончательного решения.

Накануне стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка. Напомним, в ноябре 2020 года Маркл рассказала в, что в июле потеряла второго ребенка и поделилась переживаниями от пережитого выкидыша.