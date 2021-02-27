Аксенов рассказал о недвижимости супруги Зеленского в Крыму

27.02.2021, 0:32, Новости дня

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Оплата коммунальных услуг за недвижимость в Крыму супруги президента Украины Владимира Зеленского производится регулярно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас», – сказал Аксенов в эфире канала «Россия 24».

На вопрос журналиста, есть ли у супруги украинского лидера и его самого преимущество для получения российского гражданства, как владельцев недвижимости в Крыму, глава республики заявил, что вряд ли.

«Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину). Обратиться может, да», – сказал он.

Напомним, Елена Зеленская купила квартиру в Крыму в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена «пользоваться этой недвижимостью только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «Зеленскому придется признать полуостров частью России» и оставить «боевую и агрессивную риторику» на границе с Украиной».