 

Россия обвинила США в насильственном удержании беженцев в Сирии

27.02.2021, 0:32, Новости дня
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Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник обвинил США в насильственном удержании беженцев в лагере «Рукбан».

По словам Сытника, гуманитарная ситуация в лагере продолжает ухудшаться, а американское командование препятствует разрешению этой проблемы, «принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев», информирует РИА «Новости».

Он отметил, что нежелание США обеспечить вывод незаконных вооруженных формирований из зоны «Эт-Танф» свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов с целью поддержания очагов напряженности в Сирии.

Сытник добавил, что власти Сирии готовы принять всех беженцев, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни.

Ранее Сытник заявил, что военные Турции не могут обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе. 



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