“America is back”, но это может быть опаснее, чем “America First”

27.02.2021, 0:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

By Fabio Massimo Parenti Published: Feb 25, 2021

На фотографии, сделанной в Арлингтоне, штат Вирджиния, США, 19 февраля 2021 года, и предоставленной Государственным департаментом США, показан экран монитора с трансляцией выступления президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия, во время виртуального мероприятия – Мюнхенской конференции по безопасности. Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты возвращаются к трансатлантическому партнерству и будут решать глобальные проблемы, такие как изменение климата и пандемия COVID-19. Фото: Синьхуа

Враждебность между Китаем и США за последние четыре года усилилась из-за шагов, предпринятых предыдущим правительством США по вопросам торговли, технологий и здравоохранения.

Недавние заявления президента США Джо Байдена во время встреч G7 и на Мюнхенской конференции 2021 года по международной безопасности отражают его предвыборную идею: укрепление связей между США и Европой для противостояния Китаю и России. Во время этого нового-старого президентства, мы, кажется, опять будем жить под грузом старого, правда слегка обновленного, маккартизма.

Старое соревнование капиталистов и коммунистов было переименовано в борьбу демократии против автократии. В некоторых отношениях «новый» лозунг «Америка вернулась, и готова вести мир» может быть более опасным, чем «Америка прежде всего». Первый лозунг олицетворяет собой готовность восстановить роль, которую США играли после Второй мировой войны, роль, уже утраченную за последние 20 лет, с момента основания G20. Роль которая также подверглась эрозии после бедствий, вызванных неолиберальной глобализацией под руководством США, созданием группы БРИКС и возрождением международной роли Китая.

Второй лозунг («Америка прежде всего») был попыткой сосредоточить внимание на внутренних слабостях и разногласиях (кое-что все еще сохранилось для новой администрации), даже несмотря на то, что этот лозунг обыгрывался в основном за рубежом, особенно в отношениях с Китаем. Кроме того, все мы знаем двухпартийную антикитайскую позицию в Конгрессе США, и все мы помним роль Байдена, как вице-президента, в ре-балансировке стратегии Азиатско-Тихоокеанского региона при бывшем президенте Бараке Обаме. К сожалению для них, оба лозунга устарели и отстают по сравнению с нынешним балансом мировых сил. Подумайте только о недавнем создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли – Всеобъемлющего регионального экономического партнерства, и завершении переговоров по Всеобъемлющему соглашению об инвестициях между Китаем и ЕС.

Недавно Байден напомнил о международной «стратегии» США, уже объясненной в статье, опубликованной в журнале Foreign Policy почти год назад (март / апрель 2020 года). Его речь на Мюнхенской конференции 2021 года была сосредоточена на краеугольном камне партнерства между США и Европой с целью «возобновить взаимодействие с Европой, проконсультироваться с вами, чтобы вернуть нашу позицию доверия и лидерства».

Какова стратегическая цель этого завещания? Чтобы противостоять РФ и Китаю, о чем также говорилось в своем выступлении в Госдепартаменте в начале февраля. «Угроза со стороны России» и «долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем» также относятся к индо-тихоокеанским альянсам. Многосторонний подход Байдена следует формулировать не как “наведение мостов”, а как “многосторонний подход приверженцев односторонних действий”.

Видение Байдена глобальных дел резюмируется следующим образом: «создать единый фронт союзников и партнеров США для противодействия насильственному поведению Китая и нарушениям прав человека, даже если мы стремимся сотрудничать с Пекином по вопросам, в которых наши интересы совпадают, например, изменение климата, нераспространение и глобальная безопасность здоровья “.

Проблема в том, что общие интересы не могут совпадать, если Китай (и Россию) оценивают так неуважительно и через идеологические линзы. Необходимо восстановить взаимное уважение. Теоретически Европа могла бы помочь создать мост между США, Россией и Китаем, но для этого у ЕС должен обрести свой независимый голос. Это очень маловероятно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Таким образом, у нас есть много аргументов в пользу того, что попытки США доминировать в мире не прекратятся, даже если, как и ЕС, им придется иметь дело с более серьезными внутренними трещинами и слабостями.

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Российском совете по международным делам 8 декабря 2020 г., основная причина того, что Запад не может найти консенсус с Россией и Китаем, связана с его попыткой сохранить (или попытаться восстановить / установить) однополярный мировой порядок.

В книге Кишора Махбубани «Победил ли Китай?», начало геополитического соперничества США с Китаем «без предварительной разработки долгосрочной стратегии», названо «самой большой ошибкой Америки». Он правильно констатирует иррациональность подхода США к сегодняшним мировым проблемам со вчерашней стратегией. Как уже говорил и я и другие ученые, пандемия ускорила установившиеся тенденции и повысила статус Китая в мире. Почему? Потому что Китай продемонстрировал, что защищает своих граждан и восстанавливает свою экономику лучше и быстрее, чем любая другая страна. При этом трудно найти примеры реальной приверженности США делу глобального благосостояния в последние десятилетия. Команда Байдена, в подходе к миру должна сделать своим лозунгом не «лидерство», а «солидарность».

Смогут ли мировые державы найти международный консенсус для мирного сосуществования? Идея и практика продвижения сообщества общего будущего для человечества остается наиболее передовым видением и единственным выходом из положения.

Автор Fabio Massimo Parenti – адъюнкт-профессор международных исследований в CFAU в Пекине, преподает также в Международном институте Лоренцо Медичи во Флоренции. Он также является членом аналитического центра CCERRI, Чжэнчжоу, и EURISPES, Laboratorio BRICS, Рим.