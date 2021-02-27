 

Офицеров ФСБ приговорили к 12 и 9 лет колонии

27.02.2021, 0:26, Разное
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Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова по делу о вымогательстве биткоинов на млн долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал их виновными в вымогательстве взятки у экс-главы ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова. Суд также постановил лишить Белоусова воинского звания «майор юстиции запаса», а его коллегу — звания «капитан юстиции запаса».

Гособвинение требовало приговорить Колбова и Белоусова к 13 и 10 годам колонии соответственно. По версии следствия, правоохранители вымогали млн долларов в биткоинах у Галумова в обмен на рассмотрение его дела в особом порядке и назначение условного наказания.

Галумов в тот момент был в статусе подозреваемого по делу о мошенничестве в крупном размере. Позднее он дал показания на сотрудников спецслужбы, их арестовали в апреле 2019 года. Сам Галумов в ноябре получил шесть лет колонии.

Эраст Галумов — российский политолог и экономист, издатель журнала «Мир и политика», международного журнала «Москва-Пекин». Он также входил в общественный совет Следственного комитета РФ и имеет звание полковника запаса.

Источник: Новая газета



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