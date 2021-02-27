Венедиктова заявила о необходимости добиваться постоянства санкций Евросоюза к украинским экс-чиновникам

27.02.2021, 0:18, Новости дня

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Санкции, которые введены Европейским союзом относительно связанных с Украиной лиц, должны оставаться постоянными. Такое мнение 26 февраля выразила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на встрече с представителями министерств и ведомств, информирует Офис генпрокурора.

“Во время визита на седьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС в Брюссель наша официальная делегация получила информацию относительно риска отмены санкций в отношении двух бывших топ-чиновников. Мы все прекрасно понимаем, что у нас есть общая государственная задача и мы должны принять все возможные совместные меры, чтобы санкционный список оставался постоянным”, – сказала она.

По данным Офиса генпрокурора, с 2014 года в ходе ежегодных пересмотров санкционных списков из 22 бывших топ-чиновников Украины в списках Евросоюза осталось 10.

“Мы должны обратить внимание европейских коллег на то, что уголовные производства относительно подсанкционных лиц расследуются, и в этом процессе есть прогресс. В частности, результатом быстрого, полного и беспристрастного расследования должно стать направление обвинительных актов в суд”, – считает генпрокурор.

На встрече присутствовали представители Министерства иностранных дел, Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований, а также вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Евросоюз в феврале 2014 года ввел санкции относительно экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. В последний раз ЕС продлил их до 6 марта 2021 года. В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточного прогресса в украинском следствии против них.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.

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