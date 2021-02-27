Венедиктова о задержании топ-менеджера “ПриватБанка”: Утечка информации была, это факт

27.02.2021, 0:18, Новости дня

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не знает, где произошла утечка информации о задержании бывшего заместителя председателя правления “ПриватБанка” Владимира Яценко, который собирался покинуть Украину и был задержан. Об этом она заявила 26 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online.

Генпрокурор отметила, что слив информации предполагался.

“Поэтому в капсуле держалось все. Я быстро подписала подозрение, потому что когда информацию знает больше людей, чем доверенный круг лиц, которые этим занимались, действительно, такое может случиться”, – сказала она.

Венедиктова отметила, что правоохранители разбираются, как произошла утечка информации.

“У нас работа с детективами последнюю неделю шла каждый день. Это было видно всем. Детективы по этому делу почти каждый день приходят в Офис генпрокурора. Поэтому это странно, когда они каждый день в офисе. Где, когда, от кого – офис, САП, НАБУ – это полилось, мы не можем говорить. Мы разберемся”, – заявила генпрокурор.

ВИДЕОВидео: Shuster online / YouTube

22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию и не дали покинуть территорию страны самолету, на котором находился бывший замглавы правления “ПриватБанка”. В НАБУ не назвали имени, но “Украинская правда” писала, что речь идет о Владимире Яценко, который был заместителем председателя правления “ПриватБанка” в 2016 году.

Венедиктова согласовала ему подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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