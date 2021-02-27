 

Терехов прокомментировал драку в Харьковском горсовете: Мы не меряемся, у кого партия длиннее или толще

27.02.2021, 0:18, Новости дня
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Секретарь Харьковского горсовета, временно исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов в своем Telegram-канале 26 февраля прокомментировал драку, которая произошла на заседании горсовета 24 февраля между депутатами Партии Шария и представителями других фракций, а также общественных организаций.

“У меня несколько вопросов к полиции. Откуда в сессионном зале взялась кучка из “Нацкорпуса”? Полиция, которая оцепила здание горсовета, не пускала порой депутатов городского совета, которые шли на сессию, не пускала журналистов, а вот бойцов “Нацкорпуса” пропустили беспрепятственно, как же так?”, – спросил он.

Терехов также обратился к представителям “Национального корпуса” и спросил у них, зачем они посетили сессию. 

“Харьковский городской̆ совет вне политики… Мы работаем, мы развиваем Харьков. А не меряемся, у кого партия длиннее или толще. Политические войны – это удел Верховной̆ Рады и уличных массовок… Хоть правые, хоть левые – выясняйте отношения между собой вне стен городского совета. Желательно в присутствии полиции”, – написал он. 

По мнению Терехова, спорные вопросы в Харькове решаются “силой аргумента, а не аргументом силы”. Он подчеркнул, что уважает закон и у Харькова есть возможности заставить “Нацкорпус” также уважать законы Украины.

“Я не позволю Нацкорпусу так себя вести. Харьков не позволит”, – заявил Терехов.

Во время сессии Харьковского горсовета 24 февраля депутаты фракции Партии Шария начали разворачивать перед трибуной баннер с надписью “Нет политическим репрессиям”. Началась драка, в которой приняли участие не только депутаты, но и представители националистических организаций – “Фрайкора” и “Национального корпуса”. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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