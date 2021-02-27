“Есть промахи”. Экс-глава Минздрава Украины Скалецкая считает недостаточными темпы вакцинации в стране

27.02.2021, 0:18, Новости дня

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В Украине недостаточно высокие темпы вакцинации от коронавируса. Такое мнение бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая выразила 26 февраля в эфире телеканала “Украина 24”.

“Кроме введения ограничительных мер, вопрос в том, сможем ли мы провести должным образом вакцинацию. Министерство [здравоохранения] допускало, что мы будем вакцинировать 4,5 млн в месяц, а может 5-7 млн. Это нереалистичные цифры, Европа это показывает. Есть промахи организационные даже на первом этапе, самом простом – когда вакцинируют людей на работе, не нужно их искать, ждать, когда они придут или они пропустят свою очередь”, – сказала она.

По словам экс-министра, следующие этапы вакцинации “будет намного сложнее провести”.

“И то, что первый этап организован с такими темпами – всего тысяча людей в день, – это большой вопрос к организаторам”, – заявила Скалецкая.

23 февраля в Украину из Индии прибыла первая партия вакцины – 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca (Covishield). На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация этим препаратом. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. Во всех регионах уже начали делать прививки.

По данным главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, в стране за два дня сделаны чуть больше 1,3 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат в Украине медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

По состоянию на 26 февраля в Украине зарегистрировано 1 333 844 случая коронавирусной инфекции, из них 8003 – за последние сутки. Скончалось 25 742 пациента с COVID-19, 1 163 555 человек выздоровели.

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