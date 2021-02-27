 

Принц Саудовской Аравии лично одобрил убийство журналиста Хашогги – разведка

27.02.2021, 0:18, Новости дня
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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман лично одобрил “план пимки или убийства” саудовского оппозиционного журналиста Джамала Хашогги. Об этом пишет BBC со ссылкой на данные разведки США.

В отчете американской разведки власти США впервые назвали принца заказчиком убийства журналиста, подчеркивает служба новостей.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

59-летний журналист неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности Мухаммеда ибн Салмана. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.

Турецкие правоохранители считают, что тело журналиста расчленили и уничтожили в кислоте на территории консульства или в резиденции генерального консула.

19 июня 2019 года спецдокладчик ООН по внесудебным казням Агнес Калламард обнародовала доклад, согласно которому существуют достоверные доказательства связи между убийством журналиста и наследным принцем. Последний свою причастность к преступлению отрицает.

7 сентября уголовный суд Эр-Рияда вынес окончательный приговор по делу Хашогги. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы каждый, еще один получил 10 лет заключения, двое – по семь лет лишения свободы.

23 декабря 2019 года суд признал этих восьмерых человек виновными в убийстве журналиста. Пятерых суд приговорил к смертной казни, еще троих – к тюремному заключению на 24 года. Однако в мае 2020 года сыновья погибшего объявили, что прощают виновных. В соответствии с законодательством Саудовской Аравии смертный приговор в таком случае подлежал пересмотру.

Калламард заявила, что новые приговоры не имеют юридической и моральной легитимности.

В октябре 2020 года невеста Хашогги Хатидже Дженгиз и основанная журналистом американская правозащитная группа “Дженгиз и демократия для арабского мира сейчас” подала гражданский иск в окружной суд округа Колумбия в США на Мохаммеда ибн Салмана и более 20 других должностных лиц арабской страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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