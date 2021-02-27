 

Медики: Три изменения в стуле могут указывать на рак кишечника

27.02.2021, 0:14, Разное
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Медики рассказали, то три изменения в стуле могут указывать на развитие рака кишечника. В связи с этим важно отслеживать его состояние при посещении туалета.
Обычно на ранних стадиях рак кишечника не дает о себе знать, поэтому люди могут не осознавать, что имеются серьезные проблемы со здоровьем. Насторожиться необходимо при виде фекалий черноного цвета. Стул начинает выглядеть так из-за крови, которая поступает из верхних отделов кишечника. К моменту, когда она доходит до каловых масс, происходит потемнение ее цвета. В результате фекалии напоминают смолу или же деготь.

Красный стул также может указывать рак кишечника. В данном случае в фекалиях появляется не только кровь, но и слизь. Опасность представляет и тонкий стол, по толщине он не превышает обычный карандаш. Причину данного отклонения от нормы необходимо выяснить, обратившись в больницу.

Важно обратить внимание на участившиеся запоры или же диарею. К тому же человек может чувствовать, что кишечник не полностью опорожнен. За своим стулом в особенности необходимо следить людям старше 50 лет. Именно пациенты данной возрастной категории наиболее подвержены этому виду онкологии.

Источник: www.medikforum.ru



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