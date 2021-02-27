Ученые назвали чай каркаде из гибискуса средством для здорового ума и продления жизни

27.02.2021, 0:14, Разное

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Согласно исследованию, которое опубликовали в Национальной библиотеке медицины США, чай каркаде из гибискуса имеет множество положительных свойств, благоприятно сказывающихся на здоровье человека. По словам ученых, употребление экстракта способно увеличить на 24% продолжительность жизни, а также снижает риск развития деменции у пожилых людей.

Цветок гибискус Sabdariffa используют в качестве пищевых добавок и для травяного красного чая каркаде. Это съедобное растение может похвастаться высоким содержанием полифенолов и флавоноидов, которые при окислительном стрессе выводят из организма свободные радикалы. Поэтому гибискус считают антиоксидантом сильного действия, который способен защищать клетки организма. Кроме этого, он богат на различные полезные вещества и минералы. Из-за высокого содержания витамина В употребление чая каркаде из этого цветка положительно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Поэтому эксперты советуют людям с гипертонией пить этот красный напиток.

Ученые считают, что гибискус эффективен для профилактики ожирения и при похудении. Если регулярно употреблять чай каркаде, то будет поддерживаться необходимый уровень коллагена, а кожа будет защищена от преждевременного старения и сухости. После изучения всех полезных свойств этого растения исследователи пришли к выводам, что гибискус способен поддерживать иммунную систему человека и продлевать жизнь.

Источник: www.tltonline.ru