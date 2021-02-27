 

Ученые из Японии научились избавлять людей от страха

27.02.2021, 0:14, Разное
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Японские исследователи разработали методику, позволяющую бороться со страхами человека щадящим способом. После терапии участники эксперимента не испытывали стресса, но становились более храбрыми.
Новая методика получила название «декодированный нейрофидбэк». Изначально респондентов подключили к устройству МРТ. Затем за их состоянием начал следить искусственный интеллект. Он зафиксировал, какие отделы головного мозга проявляют активность, когда человек видит изображение объекта его фобии. Впоследствии оказалось, что реакцию эту можно изменить в произвольный момент времени.

Исследованием человеческих фобий занимались сотрудники японского Международного института передовых телекоммуникационных исследований (ATR). Во время очередного всплеска они выдавали респондентам денежное вознаграждение, после чего у них пропадало состояние страха и тревоги. Положительное подкрепление помогло изменить отношение к объекту фобии, например, пауку.

Всего было проведено пять исследований, в них приняли участие 60 респондентов. К концу эксперимента у участников отсутствовали стресс или тревога, им не требовалось принимать специальные препараты с побочными эффектами. В целом свою методику исследователи называют более щадящей.

Источник: www.medikforum.ru



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