 

Россия выразила готовность производить с Испанией вакцину от COVID-19

26.02.2021, 23:42, Новости дня
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Россия готова сотрудничать с Испанией в сфере производства вакцины от коронавируса и проведении исследований, направленных на борьбу с COVID-19, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины», – передает слова Новака ТАСС.

На заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству было отмечено, что РФ и Испания по-прежнему являются стратегическими партнерами, невзирая на сложную ситуацию на экономических рынках. Как подчеркнул вице-премьер, «Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам».

Ранее министр иностранных дел королевства Аранча Гонсалес Лая допустила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Испании при условии одобрения Европейского агентства лекарственных средств.

С начала пандемии COVID-19 в Испании выявлено более 2,7 млн случаев заболевания. Всего из-за коронавируса в стране умерли 57,8 тыс. человек. В конце октября 2020 г. правительство страны вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая этого года.



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