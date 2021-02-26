Аксенов счел демагогией слова Зеленского о вырванном сердце Украины

26.02.2021, 23:42, Новости дня

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о вырванном сердце Украины бессовестной демагогией, а также отметил, что его вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве.

«Бессовестная демагогия <…> На самом деле «сердце Украины», если использовать терминологию Зеленского, вырвали организаторы и исполнители государственного переворота в Киеве. Они и превратили это государство в страну-зомби, в живой труп, который подчиняется командам злых политических колдунов с запада», – написал Аксенов во «ВКонтакте».

По его словам, крымчане не хотели «жить рядом с живыми мертвецами», поэтому вернулись в страну, которая была для них домом. Он подчеркнул, что «Крым никто не вырывал», жители полуострова сами приняли решение о возвращении в Россию, «с которой всегда были, есть и будут сердца крымчан.

«Значит, от крови Донбасса и от пепла Одессы у экс-клоуна сердце не разрывается, а вот без Крыма он кушать не может», – сказал Аксенов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать», – сказал Зеленский.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.