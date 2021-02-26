 

США сочли надлежащим уведомление об ударе по Сирии за несколько минут

26.02.2021, 23:42, Новости дня
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В США считают, что надлежащим образом уведомили российскую сторону о готовящемся авиаударе в Сирии, которое было сделано за несколько минут до атаки, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Так в ведомстве прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что российскую сторону предупредили «за четыре или пять минут» до нанесения удара, передает ТАСС. 

«Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление», – сказал Кирби.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва напрямую поинтересуется у американских коллег насчет их планов о постоянном присутствии в Сирии. Лавров также уточнил, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения.

Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.



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