Остановит ли что-нибудь любимый проект Путина?

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26.02.2021, 23:38, Разное
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Строительство «Северного потока-2», прямого трубопровода из РФ в Германию, не  прекратится. Как не прекратятся и  протесты против него.

By Chris Miller   Feb. 25, 2021

Credit.Maxim Shemetov/Reuters

После ареста в этом месяце лидера оппозиции Алексея Навального  на повестке дня  снова  стоит вопрос  наказания России. В понедельник министры иностранных дел Евросоюза согласились наложить санкции на российских чиновников, а окончательные подробности появятся позже.

Однако такие меры вряд ли устроят критиков Кремля. Они нацелены на  любимый проект президента Владимира Путина: «Северный поток – 2» , трубопровод по дну Балтийского моря, по которому природный газ будет поставляться напрямую в Германию.

Проект уже пережил ожесточенное сопротивление многих европейских стран и США. И Германия, для которой трубопровод является частью деликатного геополитического баланса Европы, полна решимости завершить его. Осталось менее 100 миль , и строительство почти завершено. Но обращение с господином Навальным и его сторонниками в очередной раз подняло  вопрос о проекте.

Предшественник газопровода «Северный поток-1», строительство которого было завершено в 2012 году и который также проходит по морю напрямую из РФ в Германию, также вызывал споры. Восточные соседи Германии опасались, что РФ может отключить  газ  им, продолжая при этом  поставлять его  в Германию. В этом случае,  опасались восточноевропейцы,  они  останутся с Кремлем  один на один.

Но после завершения строительства «Северного потока-1» энергетический ландшафт Европы изменился. Хотя РФ поставляет около 40 процентов природного газа в Европу, в основном по трубопроводам, проходящим через Беларусь и Украину, она больше не является доминирующей силой, которой когда-то была. В большей части Восточной Европы, где раньше газ поставлялся почти исключительно из России, многие страны, включая Польшу и Литву , теперь покупают сжиженный природный газ в Соединенных Штатах или Норвегии.

Более того, газовые инфраструктуры европейских стран гораздо более взаимосвязаны , а антимонопольное дело Европейского Союза против Газпрома, российской государственной компании, которая поставляет газ по трубопроводам, подорвало ее монопольную власть. Это означает, что «Северный поток – 2» окажет незначительное влияние на энергетическую безопасность большинства европейских стран. На практике,  ситуация с энергобезопасностью  изменится  не  сильно, что делает трубопровод еще более привлекательной мишенью для тех, кто хочет сдержать влияние России.

Есть один очевидный проигравший от трубопровода: Украина. Большая часть российского газа, который в настоящее время поставляется в Европу, проходит через эту страну. Но если «Северный поток – 2» будет завершен и РФ существенно сократит объемы газа, поставляемого через Украину, Киев потеряет более миллиарда долларов в год на транзитных сборах. Уже будучи жертвой российского военного и экономического давления, Украина  получит ещё  один,  дополнительный  удар.

Этого должно быть достаточно, чтобы Германия, поддерживающая Украину, отменила проект. Но есть и множество других причин. Мало кто из союзников Германии поддерживает строительство трубопровода, и последними за его отмену выступили французские лидеры. Многие европейцы видят в этом вопиющий пример лицемерия  Германии, поскольку Берлин требует, чтобы другие европейцы играли по правилам ЕС, в  то  время  как он сам  заключает сторонние сделки с Москвой.

Что еще хуже, новая труба, по которой по дну моря идет ископаемое топливо, плохо согласуется с самооценкой Германии как лидера в области зеленой энергетики. Объяснение канцлера Ангелы Меркель о том, что трубопровод, построенный и финансируемый российской государственной компанией, является «коммерческим проектом», делает политику Берлина еще более циничной.

Так зачем Германии нужен трубопровод? Сторонники в Берлине приводят два аргумента. Во-первых, они говорят, что они будут поставлять газ вместо угля и атомной энергии, от которых Германия постепенно отказывается. Во-вторых, они утверждают, что покупка газа у РФ смягчит внешнюю политику Кремля. Ни один из аргументов не является особенно убедительным.

Возможно, просто г-жа Меркель, которая в этом месяце снова исключила возможность отказа от проекта, так долго цеплялась за свой трубопровод, что сейчас не  может отказаться от него. Хотя Партия зеленых, которая почти наверняка сыграет роль в следующем коалиционном правительстве страны, категорически против «Северного потока-2», большинство немецких политиков, похоже, согласны с ней.

Это ставит Берлин в противоречивую  позицию в отношениях с Соединенными Штатами, которые уже ввели финансовые санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», утверждая, что трубопровод выгоден РФ и усиливает зависимость Европы от российского газа. В США,  в  значительной степени потому, что «Северный поток – 2»  не оказывает никакого влияния на их избирателей, он  редко  является  проблемой  в  межпартийных отношениях членов Конгресса. Введение санкций позволяет американским законодателям вести жесткую позицию по отношению к Путину за небольшую плату.

За горячими заявлениями и завуалированными угрозами скрывается приземленная реальность, заключающаяся в том, что способность РФ использовать газ в качестве инструмента политического давления уже значительно уменьшилась, и завершение проекта «Северный поток-2» мало что изменит. Но и отмена проекта в наказание за обращение с г-ном Навальным вряд ли даст много результатов. Он явно представляет собой угрозу, которую Кремль желает уничтожить любой ценой.

Шумиха вокруг «Северного потока – 2» больше всего показывает простую истину: когда дело доходит до России, хороших вариантов очень мало.

Крис Миллер –  доцент кафедры международной истории в школе Флетчера при Университете Тафтса, содиректор программы школы по РФ и Евразии. Он много писал о РФ и является автором  книги «Путиномика”



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