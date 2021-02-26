 

Геращенко обвинил Порошенко в организации беспорядков возле Офиса президента

26.02.2021, 23:28, Новости дня
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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко 25 февраля в эфире ток-шоу “Право на владу” обвинил нардепа от “Европейской солидарности” Петра Порошенко в организации беспорядков возле Офиса президента, которые произошли во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

“Я прямо говорю: я считаю, что господин Петр Алексеевич Порошенко сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы в нашей стране была смута для того, чтобы снова раздувать ненависть, как он это делал много раз”, – заявил Геращенко.

По его словам, правоохранители не имели при себе резиновых дубинок, потому что “тот, кто управляет за кулисами этими акциями, заплатил бы огромные деньги, чтобы полицейские избили хотя бы одного человека”.

“То, что произошло под Офисом президента, – это была вакханалия, насилие, направленное лишь на одно – тот, кто задумывал эту акцию, – он мечтал о том, что полицейские будут бить в ответ митингующих, чтобы снова вылезти, как 1 декабря 2013-го, на бульдозер и начать новую президентскую кампанию”, – считает замглавы МВД.

По его словам, в результате беспорядков пострадали три десятка полицейских, при этом серьезных повреждений никто из них не получил.

23 февраля Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела, активист Руслан Демчук.

Суд постановил арестовать активистов в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Демчука и Стерненко арестовывали, но впоследствии выпускали под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича. По данным прокуратуры, в деле фигурируют также протоколы осмотра места происшествия и судебные экспертизы. Защита Стерненко настаивала, что они были проведены с многочисленными нарушениями. В частности, к следственному эксперименту следователи привлекли свидетеля, имя которого не назвали и не вызвали на слушания в суде, дом Стерненко обыскивали без присутствия адвоката, а экспертизу шумового пистолета, по словам адвокатов, провели некорректно, писал “Бабель”.

После ареста Стерненко в нескольких городах Украины прошли акции протеста, в частности в Одессе, Житомире и Киеве под Офисом президента. На Банковой протесты перешли в столкновения с правоохранителями. Полиция задержала 17 протестующих, минимум семь человек получили травмы. Ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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