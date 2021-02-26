“Первый независимый”, на котором в эфир вышли журналисты закрытых каналов “пула Медведчука”, отключили от вещания

26.02.2021, 23:28, Новости дня

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Через несколько часов после выхода в эфир телеканала “Первый независимый”, созданного журналистами телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые связывают с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, вещание канала прекратилось на спутнике. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Первый независимый” отключили от вещания на спутнике и сейчас начали отключать в кабельных сетях. Телеканал продолжает вещать в интернете”, – написал в Facebook главный редактор “Страны” Игорь Гужва.

По его информации, канал вещал на спутнике час.

“Данилов на брифинге СНБО сказал, что никаких решений по каналу не принималось. В этот раз, видимо, решили глушить по чистому беспределу, без каких-либо формальностей”, – отметил Гужва.

https://www.facebook.com/veprwork/posts/3852605268131655

Телеканал начал вещание на спутнике Astra 4A, его можно было найти в кабельных сетях провайдеров “Воля”, Triolan и других. Интернет-трансляция телеканала ведется на YouTube-канале.

Бывшие сотрудники телеканалов ZIK, NewsOne и “112 Украина” запустили новый телеканал на базе львовского канала “Первый независимый”. 25 февраля у регионального канала изменился собственник, им стало ООО “Медиахолдинг “Новости”, которое было создано 100 работниками каналов Медведчука.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины.

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