“Вместе мы стоим, раздельно – падаем”. Зеленский отреагировал на слова Байдена по Крыму

26.02.2021, 23:28, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил в Twitter президента Соединенных Штатов Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание аннексии Крыма РФ.

Зеленский на английском отметил, что украинцы высоко ценят поддержку США.

“Благодарен [официальному Twitter президента США Джо Байдена] @POTUS за сильный месседж: Крым – это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и внедрения реформ. Вместе мы стоим, раздельно – падаем”, – написал Зеленский.

Grateful to @POTUS for a strong message: #Crimea is #Ukraine! That’s what a real strategic partnership is for. Ukrainians highly value the #US support: from territorial integrity to strengthening defense capabilities & implementing reforms. United we stand – divided we fall

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2021

В День сопротивления оккупации Крыма, 26 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Штаты никогда не признают оккупацию Крыма и будут вместе с Украиной противостоять России. “В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина”, – говорится в сообщении Белого дома.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Зеленский год назад объявил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

