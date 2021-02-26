Венедиктова рассказала, что на должность руководителя САП “сумасшедший конкурс”

26.02.2021, 23:28, Новости дня

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В Украине завершился дедлайн приема документов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом в интервью “Укринформу”, опубликованном 25 февраля, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

“Там сумасшедший конкурс – более 140 заявлений на одно место. Также продолжается конкурс на заместителя, начальника отдела. Сейчас важно, чтобы комиссия динамично закончила этот процесс, допустила людей к тестам”, – сказала она.

По ее словам, кандидаты пройдут тестирование на знание законодательства, общие способности, полиграф.

“Все открыто, заседания комиссии проходят в режиме онлайн. Для нас очень важен руководитель САП, это будет главный антикоррупционный прокурор. Мы готовы ему или ей максимально помогать. Я понимаю всю проблематику и буду помогать новому руководителю быть эффективным”, – заявила Венедиктова.

Прием документов от претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался 25 января и продолжался до 15 февраля. Об этом во время встречи с послом ЕС, главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом сообщала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

Грищук рассказывал, что конкурс должны были объявить осенью. “Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП”, – говорил он в начале января.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

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