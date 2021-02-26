В Германии указали на “громадную ошибку” Украины из-за “Северного потока-2”: Должно быть стыдно

26.02.2021, 23:26, Разное

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Зарубежный эксперт отметил, что Украина сегодня всячески пытается остановить реализацию проекта: устраивает скандалы, провоцирует конфликты с Россией. По мнению Рара, киевские власти совершают “громадную ошибку”, и им за это” должно быть стыдно”.

Немецкий политолог рассказал, что если раньше Соединенные Штаты были против строительства “Северного потока–2”, то сегодня их позиция более сдержанная. В этой связи любые попытки Незалежной помешать возведению газопровода являются “близорукими”.

В эфире канала “Россия 1” специалист добавил, что Европейский союз хочет привлечь Украину в свое энергетическое пространство, сделать ее надежным посредником при транзите российского газа. Однако для этого Киев должен наладить отношения с Москвой.

В начале февраля министры иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разобраться со строительством “Северного потока-2”. Они призвали Вашингтон использовать “все имеющиеся в его распоряжении средства” для того, чтобы положить конец проекту.

Напомним, “Северный поток-2” – газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через зоны и воды пяти стран: России, Германии, Дании, Швеции, Финляндии. В настоящее время проект готов на 95%. По данным Lenta.ru, его стоимость оценивается в одиннадцать миллиардов долларов.