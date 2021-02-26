 

В Германии указали на “громадную ошибку” Украины из-за “Северного потока-2”: Должно быть стыдно

26.02.2021, 23:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежный эксперт отметил, что Украина сегодня всячески пытается остановить реализацию проекта: устраивает скандалы, провоцирует конфликты с Россией. По мнению Рара, киевские власти совершают “громадную ошибку”, и им за это” должно быть стыдно”.

Немецкий политолог рассказал, что если раньше Соединенные Штаты были против строительства “Северного потока–2”, то сегодня их позиция более сдержанная. В этой связи любые попытки Незалежной помешать возведению газопровода являются “близорукими”.

В эфире канала “Россия 1” специалист добавил, что Европейский союз хочет привлечь Украину в свое энергетическое пространство, сделать ее надежным посредником при транзите российского газа. Однако для этого Киев должен наладить отношения с Москвой.

В начале февраля министры иностранных дел Украины и Польши обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разобраться со строительством “Северного потока-2”. Они призвали Вашингтон использовать “все имеющиеся в его распоряжении средства” для того, чтобы положить конец проекту.

Напомним, “Северный поток-2” – газопровод из России в Германию через Балтийское море. Он проходит через зоны и воды пяти стран: России, Германии, Дании, Швеции, Финляндии. В настоящее время проект готов на 95%. По данным Lenta.ru, его стоимость оценивается в одиннадцать миллиардов долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Спрогнозирован рост зарплат россиян в 2021 году

30.07 / Русский сионизм – русские, ставшие евреями

31.08 / Со счетов Соболь списали 34 миллиона в пользу «повара Путина»

26.11 / “Всем гонорары интересны”: Виктория Боня рассказала о заработках за съемки

04.10 / Гигантскую паутину обнаружили в лесу в США

01.09 / Эд Ширан впервые стал отцом

25.07 / Мнение: Освободительного движения через теракты не бывает

25.12 / Латушко рассказал о страхе Лукашенко перед Путиным

30.10 / “Умная” камера приняла лысую голову судьи за мяч во время футбольного матча

24.02 / Ученые сравнили эффект интенсивных и умеренных упражнений при остеоартрите

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска