 

Сибирский школьник зарезал завуча за 10 тысяч рублей

26.02.2021, 23:26, Разное
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Управление СК России по Новосибирской области предъявило обвинение 16-летнему школьнику, который убил завуча. Инцидент произошёл в июле прошлого года.

Следователи считают, что 9 июля 2020 года юноша, находясь в состоянии наркотического опьянения, проник ночью в квартиру завуча через окно в надежде что-нибудь украсть. Однако женщина не спала и попыталась помешать злоумышленнику. В результате он нанёс ей не менее 20 ножевых ранений, затем украл у неё чуть больше 10 тысяч рублей и сбежал, сообщает телеканал “360”.



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