Оториноларинголог Абрамов дал советы по лечению насморка
26.02.2021, 23:24,
Разное
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Насморк, одно из проявлений вирусного заболевания, вызывает у человека неприятные ощущения. Российский оториноларинголог Олег Абрамов дал советы по лечению заложенности носа.
Наиболее частая причина обычного насморка, который проходит за неделю, это вирусные инфекции и простудные заболевания. Если он длится больше десяти дней и меняется цвет выделений, то лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Так как это могут быть аллергические риниты и синуситы, которые требуют особого лечения.
Доктор Абрамов при простудном насморке советует использовать проверенные средства: пить горячий чай с мятой, ментолом и ромашкой, который поможет снять отёк слизистой оболочки и облегчить носовое дыхание. Не менее популярны и солевые растворы, обладающие полезными свойствами. Они помогут повысить защитные свойства носа и самоочиститься.
Эксперт советует быть осторожнее с сосудосуживающими спреями и назальными каплями, так как они лишь временно сокращают количество выделений. К тому же их нельзя применять более пяти дней, поскольку могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем, такие как глаукома или сердечно-сосудистые заболевания.
Источник: style.rbc.ru
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