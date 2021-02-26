Эксперт рассказал, чем обернется для РФ покупка Польшей F-35 производства США

26.02.2021, 23:24, Разное

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Польша недавно приобрела у США два новейших истребителя F-35, став десятой по счету страной НАТО, которая вооружилась данными самолетами. Эксперт Крис Осборн объяснил, чем обернется для РФ польское приобретение.

По его словам, ситуация с расширением парка самолетов американского производства в Европе приведет к тому, что увеличится число вылетов. Так как Польша хочет разместить купленные истребители F-35 на территории авиабазы Ласк, ее ВВС получат возможность расширить патрулирование в Восточной Европе, а именно, вдоль границ РФ. В результате Варшава усилит свои действия по сдерживанию Кремля.

Благодаря F-35 можно будет контролировать «театр потенциальных боевых действий на территории Европы», куда входят Балтийское море, Прибалтика и другие регионы, расположенные рядом с РФ. С помощью расширения географии американских истребителей, как отмечает Крис Осборн, страны НАТО решат проблему взаимодействия на оперативном уровне. Эксперт убежден, что таким образом Альянс, возглавляемый США, попытается создать «паутину» на границе РФ.

Как пишет издание «Политэксперт», истребители F-35, принадлежащие Норвегии, начнут вскоре патрулировать воздушное пространство над Исландией. Это позволит расширить зону безопасности НАТО с учетом оспариваемой территории Арктики. При этом Польша, которая расположена рядом поможет Норвегии присматривать за этой стратегически важной территорией. Крис Осборн убежден, что подобные совместные миссии по патрулированию будут проводиться намного чаще, если список европейских покупателей истребителей США будет пополняться новыми странами.