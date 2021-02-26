Диетолог Русакова объяснила, как связан прием витаминов с ожирением

26.02.2021, 23:24, Разное

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Диетолог Дарья Русакова объяснила, какая взаимосвязан прием витаминов с ожирением. Отмечается, что если необходимую норму получать только из еды, то за месяц можно набрать почти десять килограммов.

Научные данные свидетельствуют о том, что человеку в сутки необходимо потреблять 4,5 тысячи килокалорий, чтобы получить все необходимые витамины, но средняя дневная норма составляет 2 тысячи калорий. Таким образом, наблюдается переизбыток, а это приводит к ожирению.

Перед тем, как начать принимать курс витаминов, необходимо обратиться к врачу и сдать анализ крови. Эффективнее всего употреблять поливитаминные комплексы, но перед покупкой важно обращать внимание на сертификацию товара. Переизбыток микроэлементов не приводит ни к чему хорошему. Многие витамины, поступающие в организм в большом количестве, способны оказывать на организм токсическое воздействие. Сейчас многие принимают витамин D, а его избыток нередко приводит к отравлению печени.

В весенний период у многих наблюдается авитаминоз, поэтому важно изменить свой рацион питания, отдав предпочтение более полезной пище. Также можно употреблять замороженные ягоды и фрукты. В качестве дополнительного источника витаминов не подходят маринованные овощи, поскольку полезные элементы разрушаются при тепловой обработке. В рацион можно включить орехи, являющиеся источником растительного белка, но данный продукт является очень калорийным, поэтому суточная норма должна составлять максимум 50 граммов.

Источник: www.ridus.ru