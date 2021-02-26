Мнение: О защитниках Отечества и охранниках Режима™

26.02.2021, 23:20, Разное

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Что должно быть более почётно и достойно в нормальной стране – оборонять её от врага внешнего, чтобы даже не сунулся, либо пресекать внутреннего? А как дела обстоят в России?

Исходно, всё зависит от того, с кем больше собирается воевать наша #власть. И кого она больше опасается – солдата НАТО, например, или хипстера с «белой ленточкой». Объективная статистика, подкреплённая деньгами, даёт чёткий ответ на этот вопрос.

Число россиян, получающих пенсию в МВД, к 1 января составило 1,108 млн чел. МВД обогнало армию по численности своих пенсионеров. Пенсию в Минобороны получают 1,092 млн человек. При этом полицейских на пенсии уже больше, чем действующих сотрудников органов внутренних дел и на них уходит четверть бюджета ведомства.

Величина средней пенсии пенсионера МВД с 2011 по 2019 год выросла в 2,1 раза — с 9 354 до 19 616 рублей. На пенсию сотрудник полиции выходит — в 43−45 лет, при выслуге более 20 лет. Кормить здоровых 40-летних пенсионеров приходится из государственного бюджета и чаще всего это приводит к сокращению социальных ассигнований на всех прочих.

А вот это – сравнительная динамика пенсий охранников и охраняемых. Логично, что быть вохрой доходнее, чем заключённым. При этом нужно учитывать, что до создания в конце 2016 года Росгвардии именно полиция, точнее – внутренние войска МВД РФ, осуществляли функции по защите Режима™ от митингующих. То есть, в статистику входят #пенсии тех, кто получал повышения и квартиры за сколы зубной эмали.

Теперь о военных. Средняя пенсия в Минобороны – 24 667 руб. Но это немного лукавая цифра. Потому, что в неё входят повышенные пенсии ветеранам войн и конфликтов (до 85 000 руб.), лётчикам-испытателям (92 000 руб.) и даже… космонавтам – настоящим, а не тем, что стыдливо прячут лица за масками (470 000 руб.). А если брать по-честному, то размер средней военной пенсии по категориям военнослужащих составил: рядового – 8 562 руб., старшины – 15 014 руб., прапорщика – 16 053 руб.

Кажется, защищать Путина от народа гораздо выгоднее, чем страну от супостата?

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