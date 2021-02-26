Эксперт: Сиюминутные факторы не влияют на устойчивость рейтингов Путина

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26.02.2021, 22:53, Новости дня
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Рейтинг президента РФ Владимира Путина подтверждает тот факт, что глава государства оперативно откликается на запросы большинства россиян. А сейчас граждане в первую очередь ждут от федеральной власти решения экономических проблем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя данные социологов.

«Данные социологических служб говорят об одном и том же – в обществе сохраняется устойчивая доля так называемого «путинского большинства». Это граждане России, которые считают, что действия президента положительно влияют на социально-экономическую ситуацию в стране. Уровень его популярности остается стабильным. Если какие-то изменения и происходят в ту или другую сторону, то в рамках статистической погрешности», – поясняет гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Факторы текущей повестки, так называемые сиюминутные факторы, на которые иногда остро и болезненно реагирует аудитория некоторых газет или Telegram-каналов, в целом не производят принципиального влияния на настроения общества. На это также указывают данные социологов. Как обычно, они фиксируют разного рода меняющиеся запросы. Если в прошлом году основой запрос был на борьбу с пандемией и президент оперативно реагировал на это, то сейчас запрос изменился – и социологи говорят нам, что в первую очередь граждане ждут от федеральной власти решения экономических проблем. Если рейтинги Владимира Путина не меняются, значит он оперативно откликается на эти запросы. И люди отмечают этот факт в своих ответах социологам», – подчеркнул Старовойтов.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и аналитический Левада-Центр (признан иностранным агентом) опубликовали рейтинги доверия президенту России. Согласно данным ВЦИОМ, Путину доверяют 65,2%, респондентов. По данным ФОМ, оценка работы Путина у большинства россиян также остается высокой. Положительно его деятельность оценивают 57% россиян. Среди участников опроса Левада-Центра, проведенного в феврале, 65% высказались одобрительно о деятельности Путина на посту президента.



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