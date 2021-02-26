Захарова рассказала о нетрадиционных способах возвращения граждан в Россию во время пандемии

26.02.2021, 22:53, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российских граждан в период острой пандемии вывозили из-за рубежа на лодках, катерах и других транспортных средствах, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Наши дипломаты возвращали российских граждан на лодках, на катерах, на вертолетах, за руку проводили. Ну вот и дипломатам тоже приходится проходить такой же путь, возвращаясь домой», – сообщила Захарова в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Напомним, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей. Поскольку железнодорожное сообщение между Россией и КНДР закрыто из-за пандемии коронавирусной инфекции, часть пути дипломатам пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу они вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву.

В посольстве РФ в Пхеньяне уточнили, что пересечение границы РФ и Северной Кореи на дрезине было единственным приемлемым вариантом для возвращения российских дипломатов, поскольку детей необходимо было срочно отправить на родину по медицинским показаниям.