Иран назвал удары США по Сирии нарушением международного права

26.02.2021, 22:53, Новости дня

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Министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права, сообщил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Это нападение является продолжением непрекращающейся агрессии <…> в отношении территории Сирии <…> это действие нового правительства США служит явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии», – цитирует ТАСС Хатибзаде.

Напомним, США по распоряжению президента страны Джо Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек.

Москва осудила авиаудар Вашингтона по объекту в Сирии и призывала США уважать суверенитет Сирийской Арабской Республики.