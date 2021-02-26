Мнение: Левон Аронян покидает Армению

26.02.2021, 22:42, Разное

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Ведущий армянский гроссмейстер Левон Аронян принял решение уехать из Армении из-за действий Пашиняна.

Мои дорогие,

Прошлый год был слишком тяжелым для всех нас: эпидемия, война, в моем случае, также личные невзгоды и абсолютное равнодушие государства к армянским шахматам. Перед мной стоял выбор уйти с работы или переехать туда, где меня ценили.

После более чем года ожидания исполнения действующих правительственных обещаний понял, что надо принять прорывное решение и уехать из родной страны. Очевидно, что каждый год ожидания перемен – зря потраченный год от моей спортивной карьеры. И я ценю свою семью, особенно жертвы матери.

Искренне горжусь тем, что имел честь внести значительный вклад в величайшее достижение армянских шахмат: три олимпийского золота, золото в чемпионатах мира и Европы, два кубка мира, ряд индивидуальных и командных побед. Думаю, понятно, что невозможно достичь в шахматах Мировых высот без многолетней огромной работы и адресной поддержки государства. Важно отметить, что третий президент Армении Серж Саргсян годами оказывал важную поддержку в наших шахматных успехах.

После революции в 2018 году новое правительство пообещало продолжить эту линию, но обещание ограничилось лишь годом частичной помощи, после чего прекратилось. Между тем шахматную арену захватили абсолютно безграмотные новые спортивные государственные деятели, переписавшие наши успехи под себя, не пренбрегая даже шантажом. Им удалось разделить шахматную солидную семью и посеять хаос. Я много раз пытался добиться внимания от бывшего министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, другими ответственными лицами, а также премьер-министра РА и добился единственной встречи за годы, на которую он строго установлено 15 минут.

Все мои попытки приостановить разрушительные решения в шахматной сфере были отвергнуты. Новой власти до сих пор не удалось объяснить, что шахматы – это великое наследие нашей страны и что наши успехи в этой сфере – это, пожалуй, одно из самых больших достижений в нашей стране. Лично для меня армянские шахматные победы, вторая гордость после Независимой Армении и Арцахской свободы 1992-1994 после нашей победы.

Не смог передать простую истину, что прошу господдержки не для меня лично, а для наших успехов служить и приносить славу нашей Родине, которой десятилетиями может уже не быть у Армении.

Ответ был: ′′ Наши эксперты считают, что у Левона Ароняна больше нет потенциала ":

Сразу после этого ′′ приговора ′′ на престижном турнире Ставангера я обыграл и чемпиона мира, и игрока номер два в мире.

Много лет я получал много привлекательных предложений из разных стран. В том числе и от великого американского благотворителя и любителя шахмат Рекса Синкефельда, который каждый год повторял свое предложение переезжать в США. Я отклонял все, что было предложено Это было бесценно для шахматного развития моего государства, и никакая материальная ценность не сравнится с уважением, которое шахматист пользуется в Армении.

Хочу выразить благодарность уважаемому Рексу Синкефельду за то, что он все еще верит в меня сегодня. Спасибо также Фабиано Каруане, который является сильнейшим игроком Америки, поддерживает меня и разделяет мое решение быть товарищами по команде. Я очень благодарна своей семье, родным, друзьям и всем тем, кто знает мои принципы и понимает меня.

Моя мама часто повторяет армянскую поговорку. ′′ Бог дает каждому человеку испытание по-своему ": В моей жизни было много испытаний, и каждое новое я принимаю со смирением и готовностью быть лучше, чем вчера. Надеюсь, я преодолею это с достоинством.

Уверен, что пройдет время и шахматы вернутся к своему статусу в Армении. Вместо закрытия шахматных школ и ушедших преданных мы снова увидим уважение к виду спорта, где у нас, как у страны и страны, и я думаю, что у нас все равно будет стабильное место

Я продолжаю быть связан с Родиной всеми нитями и постоянно буду помогать своей стране. Дай Бог наступят другие времена и шахматы будут иметь прежнее уважение к себе.

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Можно отметить, что аналогичная деградация шахмат произошла на Украине после евромайдана.

Судя по тому, что Аронян уезжает на ПМЖ в США, сборная США по шахматам пополнится еще одним топ-игроком.

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