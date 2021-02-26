Данилов объяснил, при каких условиях Коломойскому придется оставить себе только украинское гражданство

26.02.2021, 22:40, Новости дня

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов на брифинге после заседания СНБО 26 февраля ответил на вопрос, нужно ли будет избавляться от второго гражданства бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Что касается Игоря Валерьевича Коломойского. Вы знаете, что у него – как он сам говорил – не двойное, а тройное гражданство. Если Игорь Валерьевич будет иметь желание куда-то продвигаться, на какие-то ступеньки государственной власти, он не сможет этого сделать, не отказавшись от всех гражданств, кроме украинского”, – сказал Данилов.

По его словам, “будет он это делать или нет – это личное дело” Коломойского.

Сегодня на заседании СНБО принято решение поручить Кабинету Министров в течение двух месяцев разработать законопроект, который исключит двойное гражданство у тех, кто работает чиновником или становится депутатом разных уровней.

Коломойский говорил в 2018 году основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, что у него есть паспорта Украины, Кипра и Израиля.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране “существует единственное гражданство”.

13 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций “Европейская солидарность” и “Батьківщина”. 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

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