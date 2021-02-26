 

Тихановская: Макрон предложил мне поговорить с Путиным

26.02.2021, 22:40, Новости дня
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, что во время встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель обсуждали ситуацию в Беларуси.

“Разговаривали о том, как бы они смогли помочь выйти нам из этого кризиса, есть ли у них рычаги, как они видят ситуацию. На встрече с Макроном, например, он предложил поговорить с [президентом РФ Владимиро] Путиным. Но ничего не получилось. Я не знаю, как там дальше развивались события, но отклика потом не было. Госпожа Меркель очень хорошо знала всю ситуацию в Беларуси. Она спросила про белорусский язык: похож он больше на русский или украинский”, – сказала Тихановская.

“Чтобы остановить террор, я готова предоставить Лукашенко гарантии личной безопасности”. Полный текст интервью Тихановской Гордону

29 сентября 2020 года в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с Макроном. Основной темой разговора стала возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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