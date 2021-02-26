Данилюк спросил, готовится ли экстрадиция Коломойского, Венедиктова ответила

26.02.2021, 22:40, Новости дня

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Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, которая транслируется на канале “Украина” и на YouTube-канале Shuster online, заявил, что согласно информации, предоставленной его источниками в Офисе генпрокурора Украины, готовятся документы об экстрадиции бизнесмена Игоря Коломойского.

Данилюк попросил прокомментировать информацию генпрокурора Ирину Венедиктову.

“Я правоохранитель. Все, что вы сейчас наговорили, это ваши источники, мне неизвестные. Есть история 222 статьи, которая не позволяет разглашать данные. Почему мы сегодня проговариваем это дело? Она для нас чувствительная, потому что за ней стоят такие всемогущие люди как [бизнесмены] Коломойский и Боголюбов. Это первое дело такого калибра, которое в государстве выходит на иной виток”, – сказала генпрокурор.

Венедиктова не опровергла и не подтвердила информацию Данилюка.

“Я сделаю то, для чего будет достаточная доказательная база. Сегодня вопрос фамилий – не вопрос функционала криминальной юстиции, она так не должна работать. За процессуальными решениями не дожны стоять никакие фамилии. Для всех закон должен работать одинаково”, – сказала она.

22 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию и не дали покинуть территорию страны самолету, на котором находился бывший замглавы правления “ПриватБанка”. В НАБУ не назвали имени, но “Украинская правда” писала, что речь идет о Владимире Яценко, который был заместителем председателя правления “ПриватБанка” в 2016 году.

Венедиктова согласовала ему подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, “ПриватБанк” выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами “ПриватБанка”, которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждали, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций.

19 декабря Лондонский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем.

Группа “Приват” принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

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