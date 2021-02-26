Суточное число новых случаев COVID-19 увеличилось в мире до самого высокого уровня за последние две недели – ВОЗ

26.02.2021, 22:40, Новости дня

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26 февраля прирост новых случаев коронавирусной инфекции оказался в мире самым высоким за последние две недели. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние 24 часа COVID-19 подтвердили у 427,6 тыс. жителей планеты, сутками ранее – у 427,3 тыс. Последний раз больше было 13 февраля – 432 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

26 февраля в мире скончались более 10 тыс. инфицированных коронавирусом.

Всего с начала пандемии в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 112,6 млн случаев заболевания, скончались 2,5 млн пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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