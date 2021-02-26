 

Переговоры по обмену удерживаемыми лицами с РФ заморожены – Денисова

26.02.2021, 22:40, Новости дня
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Переговоры по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией практически заморожены из-за позиции Российской Федерации. Об этом 26 февраля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала в эфире радио “Крым.Реалии”.

“Россия связала проведение освобождения заключенных с Минским процессом. На сегодняшний день практически заморожены переговоры по поводу каких-либо обменов”, – отметила она.

По словам Денисовой, процесс обмена пленными затормозился на фоне геополитических процессов, которые идут между Украиной и Россией. Офис президента Украины на всех площадках добивается их возвращения.

“К сожалению, возвращение наших граждан не зависит ни от так называемых ОРДЛО, ни от моей работы и работы [российского омбудсмена Татьяны] Москальковой, а зависит только от воли президента Российской Федерации”, – подеркнула Денисова.

По информации Денисовой, количество незаконно удерживаемых граждан Украины в ОРДЛО составляет 267 человек.

20 января омбудсмен сообщила, что боевики передадут “через посредника” девять незаконно удерживаемых лиц. Представители боевиков назвали посредником в передаче кума президента РФ Владимира Путина, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг “является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе” и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе заявила, что Российская Федерация и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

21 января стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве “постоянно меняется”.

Позже глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что процесс передачи пленных Медведчуку остановлен.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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