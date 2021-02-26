Умер актёр из “Ворошиловского стрелка” Вячеслав Голоднов
26.02.2021, 22:38,
Разное
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Российский актёр Вячеслав Голоднов, сыгравший одну из эпизодических ролей в культовом фильме “Ворошиловский стрелок”, скончался 25 февраля. Ему было 72 года.
О смерти артиста сообщил в социальных сетях его друг
Ярослав Орляченко. Он отметил, что Голоднов был “ярчайшим артистом” и очень энергичным человеком, а также хорошим мужем, отцом и дедом. Обстоятельства смерти актёра пока не сообщаются, передаёт RT.
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