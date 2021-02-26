В Белоруссии началось производство вакцины “Спутник V”

26.02.2021, 22:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

РФПИ запустила производство совместно с АО “Генериум” и РУП “Белмедпрепараты”. На площадках последней начался разлив первых валидационных серий вакцины “Спутник V”.

Также РФПИ вместе с партнерами тестирует технологии полного цикла выпуска препарата на белорусских производственных мощностях. Это полностью обеспечит потребности республики в вакцине.

Для налаживания производства фонд оказал всестороннюю поддержку партнерам из Белоруссии. Они получили документацию и биологический материал для производства препарата. Также РФПИ помог выбрать оборудование, закупить нужное сырье и расходные материалы.

Белоруссия первой после России зарегистрировала “Спутник V”. В октябре в стране начались клинические испытания препарата. Первую партию “Спутника” республика получила 29 декабря. В тот же день началась вакцинация.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал совместное производство вакцины важным этапом двустороннего сотрудничества. “Между нашими странами также достигнута договоренность о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы Республики Беларусь, кроме того, прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины. Помощь в трансфере технологии оказывают институт Гамалеи, компания «Генериум» и РФПИ”, – сказал он.

РФПИ вместе с партнерами готовы полностью удовлетворить потребности Белоруссии в вакцине уже в ближайшие годы, отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев. Собственное производство позволит республике серьезно нарастить масштабы вакцинации, уверен он.

“Спутник V” – первая в мире вакцина от коронавируса. Клинические исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина создана на хорошо проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Препаратом привились уже более 1,5 миллиона человек.

Российская разработка одобрена в Аргентине, Сербии, Венгрии, Иране, ОАЭ и других странах. Отпускная цена в 10 долларов делает “Спутник V” доступной для всего мира.