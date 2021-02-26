 

“Слабые взаимосвязи”: Ученые опровергли прямую зависимость диабета первого типа и недостатка витамина D

26.02.2021, 22:36, Разное
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Канадские исследователи провели исследование, в ходе которого проверили гипотезу о наличии взаимосвязи между развитием диабета первого типа и недостатком в организме витамина D. Выяснилось, что прямой корреляции между указанными процессами не существует.
Отправной точкой теории о наличии взаимосвязи послужило убеждение части ученых, основанное на результате одного из ранее проведенных исследований. В частности, было выявлено, что многие пациенты, болеющие диабетом первого типа, имеют проблемы с достаточным количеством указанного витамина в организме. Стремясь проверить данную гипотезу, ученые, представляющие Монреальский университет (Канада), провели анализ результатов, полученных в ходе масштабной генетической работы, авторы которой исследовали вариации в генах, потенциально связанные со стабильно пониженным уровнем витамина D в организме человека. В рамках проекта были привлечены более 440 тысяч жителей Европы, у части из которых был диагностирован диабет первого типа. Тестирование состава их генома позволило идентифицировать 69 точечных мутаций в ДНК, влияющих на насыщенность витамином D. В итоге, изучение частоты наличия в геномах носителей диабета первого типа позволило специалистам утверждать, что прямого влияния вариаций генов на вероятность развития упомянутой болезни нет.

Резюмируя результаты исследования, медики отметили, что мнение о необходимости использования пищевых добавок с высоким содержанием витамина D в качестве профилактического средства против диабета первого типа является не вполне обоснованным. “Однако мы не исключаем, что могут существовать более слабые взаимосвязи, которые мы не смогли обнаружить”, – добавила один из авторов научной работы, профессор Деспойна Манусаки.

Источник: nauka.tass.ru



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