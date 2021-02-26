 

SpaceX планирует запустить новую партию спутников Starlink 1 марта

26.02.2021, 22:36, Разное
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Компания SpaceX планирует запустить очередную партию интернет-спутников Starlink 1 марта. На орбиту будет выведено 60 космических аппаратов для улучшения качества связи беспроводной сети.
Старт ракеты Falcon 9 запланирован на 20:37 28 февраля (04:37 1 марта по Москве) с территории Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Именно оттуда ракетоноситель должен взлететь и доставить на орбиту Земли ещё 60 интернет-спутников Stralink, увеличив таким образом область покрытия спутникового интернета и улучшая качество соединения. Этот запуск станет уже 20-м за всю историю проекта. Первый был осуществлён в мае 2019 года. Впереди ещё масса аналогичных пусков, ведь в настоящее время на орбите находятся 1143 спутника, а по плану SpaceX их должно быть 12 тыс. Именно столько необходимо для покрытия всей планеты.

Общая сумма инвестиций в проект Starlink оценена в 10 млрд долларов. В SpaceX отметили, что они намерены создать сеть из 30 тыс. интернет-спутников, чтобы обеспечить всех жителей Земли широкополосным интернетом в любой точке мира. Сроки реализации задуманного плана назначены на ноябрь 2027 года.

Источник: www.interfax.ru



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