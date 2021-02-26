Ученые выяснили, что в кишечнике человека 140 тысяч вирусов

26.02.2021, 22:36, Разное

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Генетики нашли новые вирусы, обитающие в кишечнике людей, заражая населяющие там бактерии. Новое исследование опубликовали в издании Cell.

В процессе переваривания пищи и регуляции иммунитета микробиом кишечника играет основную роль. Его следы нашли и при болезнях печени, аллергиях и ожирении, но все равно специалисты имеют о нем недостаточно информации. В новом исследовании исследователи анализировали больше 28 000 форм микробиома кишечника, которого отобрали у людей 28 разных государств. Эксперты обнаружили полные геномы больше 140 000 видов вирусов.

Исследователи также сосредоточились на вирусах, заражающих бактерии, называющиеся бактериофагами. Они предполагают, что фаги занимают важную ступень в микробиоме кишечника и поддерживают в нем баланс. Но были эпизоды, когда бактериофаги благоприятствовали болезням: ботулизм и дифтерию вызывают токсины, кодирующиеся генами фагов. Специалисты обнародовали геномы в обновленной базе данных, которую используют для опытов вирусами.

Источник: newizv.ru