Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде

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26.02.2021, 22:34, Новости дня
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Утечка газа из газораспределительной системы могла стать причиной взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Что касается причин происшествия – на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», – цитирует ТАСС Никитина.

Чиновник прибыл на место мощного взрыва, который прогремел в кафе, пристроенном к дому на Мещерском бульваре. Он осмотрел место происшествия, ознакомился с ходом работы сотрудников экстренных служб. Из-за ЧП в Канавинском районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС.

Для ликвидации последствий создали оперативный штаб, который возглавляет первый замглавы города Дмитрий Сивохин.

Взрыв газа произошел утром в пятницу в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где располагается суши-бар. После взрыва возник пожар на площади 30 кв. метров, площадь обрушения составила 200 кв. метров, объем завала – 576 кубометров, строение дома не пострадало. В результате ЧП пострадали три человека.

Причиной взрыва в кафе в одном из жилых домов Нижнего Новгорода могла стать неисправность газового оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



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