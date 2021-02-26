Названа предварительная причина взрыва в доме в Нижнем Новгороде
26.02.2021, 22:34,
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Утечка газа из газораспределительной системы могла стать причиной взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Что касается причин происшествия – на самом деле, уже можно говорить, что причиной стало не газовое оборудование в соответствующем кафе. И что сейчас приоритетной версией следственных органов является утечка газа из газораспределительной системы. Это предварительный вывод», – цитирует ТАСС Никитина.
Чиновник прибыл на место мощного взрыва, который прогремел в кафе, пристроенном к дому на Мещерском бульваре. Он осмотрел место происшествия, ознакомился с ходом работы сотрудников экстренных служб. Из-за ЧП в Канавинском районе Нижнего Новгорода ввели режим ЧС.
Для ликвидации последствий создали оперативный штаб, который возглавляет первый замглавы города Дмитрий Сивохин.
Взрыв газа произошел утром в пятницу в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, где располагается суши-бар. После взрыва возник пожар на площади 30 кв. метров, площадь обрушения составила 200 кв. метров, объем завала – 576 кубометров, строение дома не пострадало. В результате ЧП пострадали три человека.
Причиной взрыва в кафе в одном из жилых домов Нижнего Новгорода могла стать неисправность газового оборудования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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