 

США ввели санкции против 76 саудовцев по делу Хашогджи

26.02.2021, 22:34, Новости дня
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Американская администрация ввела визовые санкции в отношении 76 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкена.

«Для начала Госдепартамент США предпринял действия, чтобы ввести визовые ограничения против 76 саудовских подданных, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашогджи, но не только в нем», – цитирует ТАСС документ.

Также Блинкен подчеркнул, что администрация США «объявляет о дополнительных мерах, чтобы подкрепить осуждение мировым сообществом данного преступления и дать отпор тем правительствам, которые действуют за пределами границ» своих стран, чтобы угрожать журналистам и предполагаемым диссидентам и нападать на них. 

В черный список министерства финансов США попал бывший заместитель главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, который является ближайшим помощником наследного принца королевства Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда. Также в санкционном списке элитное подразделение национальной гвардии, которое охраняет и подчиняется напрямую наследному принцу.

Суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашогджи к 20 годам тюрьмы, еще одного – к 10, еще двое получили по семь лет тюрьмы.

Хашогджи пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году. Позднее выяснилось, что он был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.

Сенат США возложил ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.



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