Мнение: Думающие люди и атмосфера ненависти

26.02.2021, 22:30, Разное

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Я об этом уже писал, товарищи, но не грех и повторить. Помните визги про атмосферу ненависти от наших думающих людей с красивыми лицами? Вот это все из серии: "Власть сеет ненависть!", "Я не могу высказывать свое мнение!", "Путин творит беспредел, а мне трудно дышать в этой стране!". Если что забыл, в общем, допишите сами? Так вот.

Так вот, я последнее время люблю задавать риторические вопросы в воздух – пускай мне красивые люди с думающими лицами расскажут, почему:

1) В США демократы мочат трампистов и это называется – борьба с нежелательными элементами. Ой, зачем я на людей наговариваю – внутренними террористами. Причем, еще ни один внутренний террорист, кто нарушал недавно закон, ходя на несанкционированные митинги – мне не признался, как мы будем его репрессировать, по-нашему – по-американски, то есть правильно.

2) Почему Леонид Волков может обзывать журналистку РИА, Навальный может обзывать Ветерана – а их кодле это заходит и нормально? Красивые вы мои, думающие – ну где вы, когда вы так нужны со своим мнением? Вы же любите, чтобы ваше мнение УСЛЫШАЛИ? Так что ж вы его в дупу-то засунули?

3) Шендерович на Эхе просто дерьмоточит, да и сам этот гадюшник Рунет не озонирует. Зашел тут на сайт екслер-ру – а там просто плавать в дерьме можно. "Симонянша" – это самое культурное. При том что – раз за разом – я же ватник, мне можно – но вы же у нас ЫЛИТА страны, САМЫЕ-САМЫЕ – почему вы себе позволяете? По логике, что ж тогда делают у вас худшие из худших?

4) Макаревич называет народ быдлом, Познер называет народ быдлом, Лазарева, Бортич – я тут до утра писать буду. Что мешает вам сказать, что они не правы? Громко, а не тихо под подушкой?

Правильно. ТРУ-СОСТЬ.

Потому что я был таким как вы. И вышел вовремя. И нихрена у меня нет общего с Навальным – пусть он хоть против канибализма детей собирает на ваши хрюкинги.

Либерализм – это уже сильно фашизм. Не я, Слепаков докажет.

Но, более того, тут если не врут, начал расчехляться… товарищ Сванидзе, кто заявил, что у нас в России оппозиции не осталось, а только… враги! И я не знаю, насколько это правда – но вспомните, что фильм Навального посмотрели 100 000 000 человек! Даже больше.

И где?

Наши оппозиционеры доигрались, зря я переживал – народ увидел все, что должен был. Но мне просто из спортивного интереса: насколько хватит у думающих с красивыми лицами признать, что это они сеят ненависть, злобу, ложь, мерзость и все такое… правильное в их религии, пардон, дерьма? Или я должен верить, что там есть кто-то, кто пускай и правильный – потом сможет, что случись, доказать условной Альбац – что такое хорошо, а что такое плохо?

Ребят, вы прелесть. И снова и снова – покайтесь, вам скидка будет. Потому что вы остаетесь совсем в компании гопарей. И чем дальше, тем сложнее нам будет поверить – что кто-то плохой вас все это время обманывал, а не вы были рады обманываться.

Счастья вам.

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