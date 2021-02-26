Family look Анастасии Макеевой – Личное мнение

26.02.2021, 22:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С недавнего времени инстаграм Анастасии Макеевой — актрисы сериалов для бедных — пропитан любовью.

Точнее, тем пошлым чувством к «мущщине», которое глупые женщины принимают за любовь.



Фото: Соцсети

Вцепятся в членик — часто мелкий, кривой, вялый и даже чужой — и давай его насасывать под разными углами собственной шеи в надежде на «статус счастливой жены и мамы» в Инстаграме.



Вот и фотографию слева Анастасия любовно подписала:

Так ,ну сегодня почти Семейный день и мы решили надеть Family look.



И всё бы ничего: стареющая селебка категории С, ноунейм-мужчинка рядом.

Кто такой? Откуда? Зачем? Не суть.

Главное — не одинокая, и вот тому доказательство: глядите, как крепко, я бы даже сказала отчаянно, сжимают ручки Анастасии синий пиджак кавалера. Подозреваю, ею же и купленный. Ксюша Бородина, привет!

И всё это, повторю, не суть: предсказуемо, ожидаемо, ничего интересного. Типичное поведение нашей бабы, которая видит себя неполноценным говном, если рядом нет того, кого можно представить товаркам, как «любимого мущщину».

Во всей этой истории интересно другое.

Судя по фотографиям на его странице в Фейсбук, до встречи с актрисой у ноунейма была семья.

А потом случилась любовь, построенная на отчаянии Анастасии Макеевой, которая вцепилась в многодетного отца, как в последний шанс стать женой и матерью, то есть прийти, в глазах куриц, к успеху.

Из интервью жены кавалера Макеевой:

«Я подозревала, что муж с ней общается, потому что он стал часто оставлять комментарии под ее фото. Я прямо спросила, что происходит, но он сделал вид, что не понимает, о чем я. После Макеева опубликовала видео, на котором Рома душевно проводит время в ее компании, поет песни, веселится. Потом он написал смс, в котором все рассказал. Я пыталась связаться с Ромой, поговорить, но он не брал трубку. Тогда я попробовала поговорить с Анастасией, а она заявила, что никакого романа нет, якобы он просто строит ей дачу…

Я и сейчас в долгах, но стараюсь, как могу подрабатывать: даю уроки рисования, занимаюсь с детьми. Понимаете, мой мир рухнул! Я сначала боялась смотреть детям в глаза, чтобы они не видели мои слезы, плакала по ночам. В этих муках и сомнениях решила, что должна бороться за семью, за наших детей, поэтому вновь написала Анастасии, когда они отдыхали в Турции. Ее ответ меня еще больше поверг в отчаяние. Она посоветовала мне идти мыть посуду, зарабатывать на жизнь, а не сидеть у мужа на шее, а также рекомендовала найти новую любовь.

Недавно я прочитала в профиле Анастасии, что ее жених ничего не должен своим детям, ведь они уже сами могут стать родителями. Это как в 16, 13, 11, 6 лет возможно? И у меня большая просьба к Анастасии — не упоминать моих детей в своих социальных сетях».

Прочитали?

А теперь вспомните подпись к фотографии Макеевой и строителя её дачи, нарядившихся в толстовки?



Фото: Соцсети

Так вот ты какой, оказывается, Family look Анастасии Макеевой…

Что думаете?

—